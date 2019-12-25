Чиновники объяснили, какие сотрудники будут должны поставить прививки от коронавируса.

В Тверской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан. Об этом рассказали представители региональной администрации со ссылкой на постановление главного санитарного врача Арнольда Выскубова. По данным чиновникам, мера необходима из-за эпидемиологического ухудшения ситуации с числом новых пациентов. Обе прививки до 18 августа должны сделать сотрудники сферы услуг (работники торговли, общепита, транспортного обеспечения, здравоохранения, образования).

Профпрививки также обязательны для работников социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов. пресс-служба Роспотребнадзора по региону

Также прививки обязательны и для государственных и муниципальных служащих, представителей власти и подведомственных организаций. При этом данное требование не распространяется на тех, кто имеет противопоказания по вакцинации от коронавируса.

Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска вводится в Туле.

Фото: Piter.tv