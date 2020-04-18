В Турции сезон для внутреннего туризма может начаться в конце мая

Об этом в эфире местного телеканала NTV заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рассказал, что туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая. Он основал свое мнение на том, что планируемый перелом пандемии коронавируса в стране планируется к концу апреля или началу мая.

При этом министр не смог дать ответа, когда страна откроет популярные туристические зоны для иностранных граждан. В свою очередь в РФ правительство выделило из своего резервного фонда 3,5 млрд рублей на возмещение стоимости невозвратных билетов. Об этом на брифинге сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе. Об этом сообщили журналисты арабского издания Al-Masdar News. По данным агентства, террористы обвинили военных из РФ в ликвидации по меньшей мере трех членов террористической группировки "Джейш Аль-Наср", которая запрещена в России. Напомним, что организация считается про-турецкой.

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