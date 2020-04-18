  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:38
380
fvbykov
Код вставки плеера

В Турции сезон для внутреннего туризма может начаться в конце мая

0 0

Об этом в эфире местного телеканала NTV заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рассказал, что туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая. Он основал свое мнение на том, что планируемый перелом пандемии коронавируса в стране планируется к концу апреля или началу мая. 

При этом министр не смог дать ответа, когда страна откроет популярные туристические зоны для иностранных граждан. В свою очередь в РФ правительство выделило из своего резервного фонда 3,5 млрд рублей на возмещение стоимости невозвратных билетов. Об этом на брифинге сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. 

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе. Об этом сообщили журналисты арабского издания Al-Masdar News. По данным агентства, террористы обвинили военных из РФ в ликвидации по меньшей мере трех членов террористической группировки "Джейш Аль-Наср", которая запрещена в России. Напомним, что организация считается про-турецкой. 

Видео: YouTube / стопкоронавирус.рф

Теги: туризм, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии