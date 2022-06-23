Мевлют Чавушоглу рассказал о процессе отслеживания происхождения закупок зерна.

В Турции отвергли обвинения Украины в приобретении у РФ "украденного" зерна. Соответствующее заявление министр по внешней политике сделал в рамках выступления на совместном брифинге с британской коллегой Элизабет Трасс. Мевлют Чавушоглу заметил, что Анкара серьезно относится к подобного рода высказываниям, поэтому было проведено расследование.

На самом деле это довольно простой процесс, любой может за $5-6 купить приложение…Мы также выступаем против незаконной продажи украденных украинских товаров. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Напомним, что 3 июня посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью агентству The Reuters утверждал, что Турция входит список государств, которые покупают зерно, которое было вывезено с территории Украины.

Великобритания поддерживает переговоры ООН по вывозу зерна с Украины.

Фото и видео: YouTube / A Haber