В Турции отвергли обвинения Украины в приобретении у РФ "украденного" зерна. Соответствующее заявление министр по внешней политике сделал в рамках выступления на совместном брифинге с британской коллегой Элизабет Трасс. Мевлют Чавушоглу заметил, что Анкара серьезно относится к подобного рода высказываниям, поэтому было проведено расследование.
На самом деле это довольно простой процесс, любой может за $5-6 купить приложение…Мы также выступаем против незаконной продажи украденных украинских товаров.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
Напомним, что 3 июня посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью агентству The Reuters утверждал, что Турция входит список государств, которые покупают зерно, которое было вывезено с территории Украины.
Великобритания поддерживает переговоры ООН по вывозу зерна с Украины.
Фото и видео: YouTube / A Haber
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