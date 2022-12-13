В Турции не считают, что Швеция до конца выполнила условия меморандума

Мевлют Чавушоглу объяснил, что РПК все еще действует на территории северного государства.

В Турции не считают, что Швеция до конца выполнила условия международного меморандума по вступлению в состав Североатлантического альянса. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сделал местный министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу. Чиновник напомнил коллегам о том, что на территории северного государства все еще ведется деятельность Рабочей партии Курдистана. В связи с ситуацией Анкара считает неверным говорить о достаточном выполнении властями страны-кандидата обязательств по вступлению в блок. Мевлют Чавушоглу пояснил, что его страна видит отдельные позитивные шаги со стороны как Швеции, так и Финляндии, однако до конца пункты соглашения еще не реализованы.

Говорить, что Швеция на текущий момент выполнила в достаточной степени обязательства в рамках нашего меморандума, было бы неверно. Да, они изменили законы, но тем не менее деятельность террористов там продолжается. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu