В Турции назвали условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара хочет увидеть выполнение подписанного в Мадриде меморандума.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканла tv100.

По его словам, Анкара хочет увидеть выполнение подписанного в Мадриде меморандума. Чавушоглу отметил, что речь идет о выполнении данных Турции обещаний со стороны Швеции и Финляндии. В их число также входит отказ от поддержки запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Если этого не будет, то и в отправке в парламент нет необходимости, право вето имеется. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств.

Видео: YouTube / TV100