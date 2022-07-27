В Турции назвали условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканла tv100.
По его словам, Анкара хочет увидеть выполнение подписанного в Мадриде меморандума. Чавушоглу отметил, что речь идет о выполнении данных Турции обещаний со стороны Швеции и Финляндии. В их число также входит отказ от поддержки запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
Если этого не будет, то и в отправке в парламент нет необходимости, право вето имеется.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
Ранее Эрдоган заявил, что Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств.
Видео: YouTube / TV100
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