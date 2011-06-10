В Тульской области против группы подростков завели дело о диверсии

Двое юношей выполняли задание иностранных кураторов.

Росийские силовые структуры возбудили уголовное дело о диверсии на железнодорожной станции Алексин, расположенной в Тульской области. В пресс-службе Следственного комитета России уточнили, что на объекте группа подростков подожгла релейный шкаф. Несовершеннолетние злоумышленники действовали, предположительно, по указанию украинских специальных служб. Сейчас подозреваемые отправлены под стражу.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения диверсии двумя 17-летними подростками по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). В настоящее время несовершеннолетние задержаны, им предъявлены обвинения. пресс-служба СК РФ

По данным надзорного ведомства, преступление совершили двое 17-летних юношей. Молодые люди действовали по указанию третьих лиц. Силовиками устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Готовившего убийство гендиректора оборонного предприятия в Брянской области россиянина задержали.

Фото и видео: Следственный комитет России