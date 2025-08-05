Готовившего убийство гендиректора оборонного предприятия в Брянской области россиянина задержали

Мужчина связался с террористами через Telegram.

Российские силовые структуры по подозрению в государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству задержали россиянина, участвовавшего в подготовке убийства главы оборонного предприятия. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. В профильном ведомстве уточнили, что через мессенджер Telegram подозреваемый установил конфиденциальное сотрудничество с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций. Далее по заданию от куратора мужчина отправился в Трубчевский район Брянской области. Там он должен был изъять сброс с БПЛА, содержащего в себе огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Опасные предметы в дальнейшем планировались к использованию для убийства генерального директора одного из местного оборонно-промышленного предприятия. Преступник был пойман в процессе реализации криминального замысла.

Следственный комитет по региону ведет уголовное дело по статье 275 УК РФ. В ФСБ России подчеркнули, что все лица, которые дали согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, а затем привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.

В КБР уничтожили троих террористов, оказавших вооруженное сопротивление.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ