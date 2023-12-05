В Туле задержали и госпитализировали подозреваемого в убийстве ребенка

СК РФ проводят расследование по факту трагедии.

Подозреваемый в убийстве годовалого ребенка задержан на территории Тульской области. В настоящее время он госпитализирован. Однако причина помещения мужчины в больницу не раскрывается. Соответствующее заявление сделал сотрудники пресс-службы регионального Следственного комитета. Ранее специалисты надзорного ведомства уточнили, что тело мальчика с ножевым ранением найдено в одной из квартир. Полиция объявила подозреваемого в розыск. Речь идет об отце ребенка. По факту инцидента ведется уголовное дело об убийстве малолетнего (статья 105 УК РФ).

Подозреваемый в совершении убийства малолетнего задержан. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение. пресс-служба СК РФ по региону

В Белгородской области задержали четверых мужчин за кражи в зоне с режимом ЧС.

Фото и видео: Telegram / Следком