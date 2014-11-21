Всего за дорожный сезон в Тосненском районе обновили шесть областных магистралей.

В Тосно отремонтировали Вокзальную и Советскую улицы. Об этом 17 ноября сообщили в правительстве Ленобласти.

Советскую улицу отремонтировали от перекрестка с проспектом Ленина до примыкания к Вокзальной улице. На Вокзальной же улице специалисты отремонтировали около одного километра асфальта от Школьной улицы до конца моста через Тосну.

Всего за дорожный сезон в Тосненском районе обновили шесть областных магистралей: два подъезда к станции Рябово, Никольское шоссе, Ульяновское шоссе и Советский проспект.

Напомним, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в области в этом году планируется привести в порядок 110 километров региональных трасс.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти