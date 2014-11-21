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В Тосно отремонтировали Вокзальную и Советскую улицы
Сегодня, 22:28
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В Тосно отремонтировали Вокзальную и Советскую улицы

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Всего за дорожный сезон в Тосненском районе обновили шесть областных магистралей.

В Тосно отремонтировали Вокзальную и Советскую улицы. Об этом 17 ноября сообщили в правительстве Ленобласти.

Советскую улицу отремонтировали от перекрестка с проспектом Ленина до примыкания к Вокзальной улице. На Вокзальной же улице специалисты отремонтировали около одного километра асфальта от Школьной улицы до конца моста через Тосну. 

Всего за дорожный сезон в Тосненском районе обновили шесть областных магистралей: два подъезда к станции Рябово, Никольское шоссе, Ульяновское шоссе и Советский проспект.

Напомним, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в области в этом году планируется привести в порядок 110 километров региональных трасс.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: вокзальная улица, дороги, советская улица, тосно
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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