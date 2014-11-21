В Тосно отремонтировали Вокзальную и Советскую улицы. Об этом 17 ноября сообщили в правительстве Ленобласти.
Советскую улицу отремонтировали от перекрестка с проспектом Ленина до примыкания к Вокзальной улице. На Вокзальной же улице специалисты отремонтировали около одного километра асфальта от Школьной улицы до конца моста через Тосну.
Всего за дорожный сезон в Тосненском районе обновили шесть областных магистралей: два подъезда к станции Рябово, Никольское шоссе, Ульяновское шоссе и Советский проспект.
Напомним, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в области в этом году планируется привести в порядок 110 километров региональных трасс.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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