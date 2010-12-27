В Тосненском районе состоялся пуск нового топливного терминала "Газпром нефть"

В мероприятии приняли участие председатель Правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, директор по региональным продажам ПАО "Газпром нефть" Александр Крылов и председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.

Сегодня в поселке Гладкое Тосненского района Ленинградской области состоялся пуск нового топливного терминала "Газпром нефть". Об этом сообщает пресс-служба ЛО.

В мероприятии приняли участие председатель Правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, директор по региональным продажам ПАО "Газпром нефть" Александр Крылов и председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.

"Гладкое" – современный топливный терминал "Газпром нефти". Объект не имеет аналогов в России по уровню технологической оснащенности и автоматизации процессов управления перевалкой и учета нефтепродуктов.

Инфраструктура терминала позволяет ежегодно осуществлять перевалку до 1 млн тонн нефтепродуктов, резервуарный парк обеспечивает единовременное хранение 40 тыс. кубометров продукции. На "Гладком" внедрены передовые технологии защиты окружающей среды — система рекуперации паров и очистные сооружения. Наличие собственной лаборатории позволяет осуществлять комплексный контроль качества нефтепродуктов.

"Появление нового, оборудованного по самым современным технологиям объекта, обеспечивающего хранение топлива, — имеет большое значение и для нашего субъекта Федерации, и для Северо-Западного региона в целом. Не сомневаюсь, что работа терминала "Гладкое" будет способствовать дальнейшему развитию экономики Ленинградской области. Хотел бы с удовлетворением отметить высокий уровень и качество взаимодействия правительства области и ПАО "Газпром нефть", сложившиеся партнерские взаимоотношения и активную, заинтересованную работу компании в регионе", — говорится в приветствии, адресованном губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

"Новый топливный терминал станет важным объектом логистической системы "Газпром нефти" и обеспечит стабильные поставки качественных нефтепродуктов на собственные АЗС компании, а также нашим клиентам в Северо-Западном регионе. Инновационные технологии, примененные при строительстве "Гладкого", будут тиражированы при модернизации нашей терминальной сети, которую мы планируем провести до 2025 года", — отметил Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

Источник: пресс-служба ЛО