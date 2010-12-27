В Тосненском районе построят ледовый дворец и новый ЗАГС

По словам губернатора в городе Тосно к 2021 году появится ледовый дворец, уже начато проектирование типового спортивного объекта, предназначенного для занятий и массовых катаний.

В Тосненском районе появится ледовый дворец, новый ЗАГС, отремонтируют основные магистрали и реализуются проекты по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Об этом губернатор сообщил в ходе рабочей поездки на встрече с жителями Тосненского района.

"Сегодняшняя поездка прединспекционная, мы уже начали подготовку к празднованию Дня Ленинградской области в 2021 году. Работа предстоит серьезная, область дает большое финансирование на подготовку города к событию и приведение в порядок основных объектов и териитории. Но это и огромная ответственность для местных властей", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона, отвечая на вопросы, отметил что план-график ремонта дорог в районе будет пересмотрен. Так, в прошлом году были отремонтированы дороги Кемполово-Выра-Тосно-Шапки и подъезд к г. Колпино. В 2019 году на капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения в населенных пунктах района в 2019 году выделено 13,8 млн рублей.

По словам губернатора в городе Тосно к 2021 году появится ледовый дворец, уже начато проектирование типового спортивного объекта, предназначенного для занятий и массовых катаний.

Жители попросили губернатора на встрече организовать ЗАГС в отдельном здании, сейчас он находится во Дворце культуры. "Есть здание рядом с гостиницей "Тосно", которое частный собственник готов отдать, но не безвозмездно. Делайте проект и мы поддержим этот проект. Действительно, в хорошем ЗАГСе хочется жениться", — добавил губернатор.

В этом году четыре двора будут благоустроены за счет средств субсидии на общую сумму 35,5 млн рублей: в городе Тосно на ул. Максима Горького, д.11, 13, и ул. Советская, д.12, в Красном Бору на ул. Комсомольская, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18; в Рябовском городском поселении на улицах Южная д.6а и ул. Новая, д.2-4.

Также в районе будут благоустроены 7 общественных территорий: в городе Тосно, Никольское, поселок им. Тельмана, Ульяновском, Федоровском и Форносовском поселениях.

Источник: пресс-служба ЛО