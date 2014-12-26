В Томской области задержаны подозреваемые в избиении пенсионера

В МВД рассказали о преступлении в регионе.

На территории Томской области российскими правоохранительными органами задержаны подозреваемые в избиении пенсионера. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что оперативники выявили в интернете информацию о правонарушении в отношении местного жителя. В нападении на мужчину принимали участие двое молодых людей.

В результате проведённых мероприятий, полицейскими в кратчайшие сроки установлены личности участников конфликта. Двое молодых людей, 2004 года рождения, доставлены в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Далее будет принято решение на основании законодательства страны.

Полиция раскрыла канал незаконной постановки иностранных граждан на миграционный учет.

Фото и видео: МВД Медиа