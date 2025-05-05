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В Томской области пресекли поездку нетрезвого мужчины без прав

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Мужчина попытался уйти от полицейских, но был задержан.

В Томской области пресекли поездку нетрезвого мужчины без прав. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в селе Киреевке остановили автомобиль Toyota Verso для проверки документов у водителя. Мужчина попытался уйти от полицейских, но был задержан. В отделе полиции он признался, что употреблял алкоголь. Отмечается, что в марте нынешнего года мужчина был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории.

Видео: УМВД по Томской области

Теги: нетрезвый водитель, полиция, томская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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