Мужчина попытался уйти от полицейских, но был задержан.

В Томской области пресекли поездку нетрезвого мужчины без прав. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в селе Киреевке остановили автомобиль Toyota Verso для проверки документов у водителя. Мужчина попытался уйти от полицейских, но был задержан. В отделе полиции он признался, что употреблял алкоголь. Отмечается, что в марте нынешнего года мужчина был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории.

Видео: УМВД по Томской области