В Томске глыба льда с крыши насмерть убила женщину

В сети опубликованы кадры с места трагедии. Внучка женщина госпитализирована в больницу.

Накануне, 28 марта, в Томске произошла трагедия: глыба льда с крыши упала на женщину и ее внучку.

ЧП произошло в дневное время у дома 202 по проспекту Ленина в Томске. У входа в магазин на женщину упала глыба заледенелого снега. Женщина от полученных травм скончалась на месте. С женщиной была 5-летняя внучка. В соцсетях сообщается, что ребенка госпитализировали в больницу. О ее состоянии подробностей нет.

Следственные органы по факту гибели женщины возбудили уголовное дело. В соцсетях пишут, что местные жители неоднократно обращали внимание управляющей компании на наледь на крыше.

Видео и фото: ВКонтакте.Регион-70, Томск