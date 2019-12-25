В многонациональном празднике принял участие Выборгский район.

29 августа в Тихвине прошел фестиваль "Россия - созвучие культур". В этом году фестиваль посвящён памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Седьмой по счёту этнокультурный фестиваль посетил Александр Дрозденко. Он отметил, что фестиваль был организован для того, чтобы "отдать дань уважения культуре, традициям и ремеслам коренных народов, которые издревле живут в Ленинградской области".

В Тихвине встретились представители разных национально-культурных объединений: башкиры, белорусы, чуваши, корейцы, всего 18 национальностей. На 20 национальных подворьях они не только делились секретами мастерства со всеми желающими, но и сами учились у таких же мастеров.

Делегацию Выборгского района возглавил председатель комитета по внутренней политике и международным связям администрации муниципального образования Владимир Васильев. также в концертной программе выступил ансамбль казачьей песни "Вечеринка", руководитель СПК "Поляны" и СПК "Рябовский" Магомед Рамазанов и другие.

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Фото: администрация МО "Выборгский район"