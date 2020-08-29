Глава администрации Первомайского поселения поздравил жителей с днем поселка

Несмотря на трудности эпидемии, руководству удалось осуществить все планы.

В субботу, 29 августа, в Первомайском сельском поселении прошел день поселка Первомайское. К гостям торжества обратился глава местной администрации Сергей Тищенков. Об этом стало известно Piter.TV.

Руководитель рассказал о достижениях муниципального образования, которые были воплощены, несмотря на условия эпидемии. Так, на территории поселения проведена реконструкция братского захоронения. Кроме того, активно проходит процесс благоустройства – администрация закупила фонари, скамейки и урны для размещения в общественных пространствах.

Сергей Тищенков выразил признательность всем присутствующим и пожелал ветеранам Первомайского крепкого здоровья.

Наша земля славится замечательными, добрыми людьми. Всем удачи в делах, здоровья, и хорошего настроения! резюмировал глава администрации МО

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Видео: Piter.TV