В Тихвине полиция выстрелила в ногу неадекватному рецидивисту с ножом

Мужчина "под кайфом" пошел с оружием на полицейских.

В пятницу, 12 марта, полицейским Тихвина пришлось открыть стрельбу по неадекватному гражданину, едва не напавшего на них с ножом. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о неадеквате у дома №14 по улице Машиностроителей полиция получила от местных жителей. Прибыв на место, правоохранители обнаружили мужчину, явно находящегося под наркотическим "кайфом". Заметив полицейских, мужчина достал нож и с угрозой начал наступать на стражей порядка, игнорируя требования прекратить противоправные действия. В связи с этим один из полицейских несколько раз выстрелил из табельного оружия вверх и один раз в ногу агрессивному мужчине, с огнестрельным ранением голени и отравлением неизвестным веществом тихвинца госпитализировали.

Установлено, что ранее мужчина был неоднократно судим. С места изъяты нож и отвертка, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV