В Петербурге поймали банду угонщиков корейских автомобилей

Возбуждены уголовные дела по фактам шести краж.

Полиция Петербурга при поддержке Росгвардии пресекла деятельность организованной группы автоугонщиков. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, в банду входили более десятка человек, группа специализировалась на корейских автомобилях и их перегоне в соседнюю страну.

По версии полиции, злоумышленники похищали иномарки "Хендай" и "КИА" на территории Петербурга и Ленобласти, меняли их номера и потом сбывали на территории соседней республики. Правоохранители проследили всю цепочку действий от угона до передвижения за границу и установили 11 участников банды. 3 марта в Гатчине, Кингисеппе и Петербурге задержали четверых активных участников группы, среди которых оказался 57-летний ранее судимый уроженец Эстонии, 31-летний автоэлектрик, участвовавший в кражах, и два исполнителя, перегонявших украденные иномарки в гаражи в Гостилицах. Установлены также семь соучастников, имеющих различные роли в банде: от перебивки номеров до подготовки поддельных документов на автомобили.

Пока выяснилось, что задержанные причастны к шести кражам в Московском и Выборгском районах Петербурга и в Тосненском районе Ленобласти, совершенных с ноября прошлого года по январь текущего. Одна из машин пропала прямо с парковки аэропорта "Пулково". Все украденные автомобили изъяли, некоторые иномарки нашли уже при перегоне на границе. При обыске в домах задержанных найдены и изъяты различные устройства для угона, предметы, похожие на оружие, документы и поддельные печати.

Возбуждены уголовные дела о краже, решается вопрос об аресте задержанных.

Видео: пресс-служба ГУ МВД