  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
В Тихвине мужчина поймал в своем доме подростков-грабителей
Сегодня, 13:32
136
KaterinaKono13

В Тихвине мужчина поймал в своем доме подростков-грабителей

0 0

Инцидент произошел вчера, 17 марта.

В городе Тихвине в частный дом, залезли два подростка, предварительно выбив стекла. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Инцидент произошел вчера, 17 марта.

Мужчина, подходя к своему дому по адресу Пролетарской Диктатуры, 41, обнаружил разбитые окна и включенный свет. Заявитель зашел внутрь и увидел незваных гостей. Двое подростков пробрались к нему в жильё, но украсть ничего не успели. Хозяин задержал школьников и обратился в полицию.

В настоящее время правоохранительные органы осуществляют проверку. 

Источник: сетевое идание "Невские Новости"

Теги: новости ленобласти, новости тихвина, тихвин
Категории: Новости Ленинградской области,

Оставить комментарий