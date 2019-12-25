В The Reuters раскрыли, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле

Белый дом назначил на эту роль директора по вопросам политического планирования США.

Высокопоставленный сотрудник американского внешнеполитического ведомства Майкл Энтон будет представлять Вашингтон на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The Reuters. Они пояснили, что дипломатическая миссия от лица США на турецком мероприятии передана в руки директора по вопросам политического планирования.

Напомним, что вечером 15 мая помощник российского президента Владимир Мединский заявил СМИ о том, что отечественная делегация будет ждать украинскую около 10 часов утра по времени Москвы в Стамбуле. На данный момент нет официальной информации об окончательном решении по проведению четырехсторонней встречи в столице Турции, в которой были бы задействованы министр иностранных дел Хакан Фидан, а также американская, украинская и российская делегации. Ранее турецкое государственное новостное агентство Anadolu со ссылкой на собственный источник в местном МИД сообщало читателям, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с государственным секретарем Марко Рубио, делегация Кремля во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с министром по обороне Рустемом Умеровым.

Рубио: представитель США будет задействован в переговорах РФ и Украины в Стамбуле.

Фото: YouTube / National Conservatism