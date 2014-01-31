В Тернополе на западе Украины загорелся завод. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
Инцидент произошел сегодня, 10 сентября. Площадь возгорания составила 9 тысяч квадратных метров. Местным службам пришлось вызывать подмогу из соседнего Ровно. Отмечается, что горящее здание было заполнено пенопластом. Причина возгорания не указывается.
Ранее мы сообщали, что в Дзержинске произошло факельное горение на предприятии "Сибура".
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