В Telegram добавили встроенный браузер и магазин мини-приложений

Разработчики презентовали новинки в мессенджере.

Нововведения в мессенджере Telegram включают возможность использовать вспышку для селфи-камеры во время записи видеосообщений, а также подарить другим пользователям внутреннюю валюту Telegram Stars. Кроме этого разработчики внедрили функцию добавления в истории виджет с информацией о погоде. Основное обновление включает в себя запуск магазина мини-приложений и встроенного браузера. Соответствующий пост опубликован в блоге социальной сети.

Создатели сервиса подчеркнули, что в браузере можно будет сворачивать страницы и разворачивать их из нижней панели. Пользователи могут просматривать онлайн-страницы и переключаться между чатами и сайтами. также браузер поддерживает просмотр децентрализованных сайтов в сети TON. В раздел "Поиск" ко вкладкам "Чаты" и "Каналы" специалисты внедрили вкладку "Приложения". Таким образом юзеры могут перейти в любые игры и другие интегрированные программы. Контент из мини-приложений можно публиковать в виде отдельных историй в Telegram.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ