В Татарстане задержали подозреваемого в подготовке теракта на нефтехимическом комплексе

Злоумышленник хотел выехать из России после совершения преступления.

Житель города Нижнекамска задержан российскими силовыми структурами по подозрению в подготовке теракта. Соответствующее заявление журналистам через социальные сети сделали сотрудники регионального управления ФСБ РФ по Татарстану.Согласно предварительным данным, мужчина планировал совершить взрыв на территории местного нефтехимического предприятия.

Согласно плану, разработанному украинскими спецслужбами, задержанный должен был забрать взрывное устройство из тайника, незаметно пронести его и заложить на территории предприятия, на котором работал фигурант дела, после чего покинуть страну. пресс-служба ФСБ по Татарстану

Во время проверки указанных координат оперативники обнаружили элементы самодельного взрывного устройства. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ.

ФСБ задержала петербуржца по подозрению в финансировании экстремистской организации.

Фото и видео: ФСБ России по Татарстану