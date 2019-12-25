В Таллине просят сохранить Центр русской культуры, сообщила ERR

Творческие коллективы просят власти города не принимать скоропалительные решения.

Руководители творческих коллективов, работающих в Центре русской культуры (ЦРК) в Таллине, обратились к местным властям в с просьбой сохранить центр. Соответствующее заявление сделали представители эстонской телерадиокомпании ERR. В СМИ подчеркнули, что авторы обращения уведомили общественность о том, что городская администрация до сих пор не встретилась с представителями творческих коллективов, работающих в ЦРК, а планируемое объединение ЦРК с объектом "Котел культуры" может преследовать под собой коммерческие цели.

Руководители 15 творческих коллективов, действующих в столичном Центре русской культуры, направили открытое обращение депутатам Таллиннского городского собрания с просьбой не принимать поспешных решений. Уничтожение Центра русской культуры приведет к потере важного очага культуры, что неизбежно приведет к маргинализации общества публикация ERR

Телерадиокомпания ERR пишет о том, что власти Таллина вынесут решение о дальнейшей судьбе ЦРК 21 июля. Ранее чиновники одобрили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр "Мере" и его передачу другому культурному центру в рамках нового проекта. Центр русской культуры может прекратить существовать в качестве отдельного учреждения, начали говорить еще в январе.

Русский театр в Таллине получил новое название без национальной привязки.

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