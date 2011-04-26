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В Таиланде научились определять коронавирус по поту человека
Сегодня, 10:33
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В Таиланде научились определять коронавирус по поту человека

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Новый метод надежен на 95%.

В Таиланде научились определять коронавирус по человеческому поту. Исследователи из университета Бангкока уже провели первые испытания такого тестирования. Об этом пишет AFP.

Как рассказал в интервью изданию исследователь Чадин Кулсинг из Университета Чулалонгкорн в Бангкоке, через 15 минут после взятия пробы стержень переносится в стеклянный флакон, который стерилизован ультрафиолетовыми лучами. И через 30 секунд результат теста уже становится известен. Он отметил, что этот тест надежен на 95%, согласно первым испытаниям. Участие в них приняли 2 тыс. человек.

Ученый рассчитывает, что данный метод вскоре будет использоваться в качестве альтернативы тестам ПЦР.

Ранее ученые выяснили, что коронавирус подавляет клеточный антивирус. 

Фото: pixabay 

Теги: тест на коронавирус по поту
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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