В ТК "Питер" на Типанова изъяли более 116 кг санкционки

В среду, 24 апреля, сотрудники Россельхознадзора провели рейд в торговом комплексе "Питер" на улице Типанова, 21. В ходе проверки было изъято более 116 кг запрещенной к ввозу европейской молочной и мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инспекторы обнаружили в ТК 92,24 кг молочки и 23,96 кг мясной продукции. На маркировочных этикетках были указаны предприятия из стран-членов Европейского союза.
Вся найденная санкционка была изъята сотрудниками Россельхознадзора и сожжена в соответствии с законодательством РФ.
Ранее мы писали, что жители нашли свалку с гниющими продуктами у ЖК "Чистое небо".
Видео: YouTube / Андрей Гориченский
Оставить комментарий
И это в городе пережившим блокоду суки
Дикий идиотизм сжигать пищу.