В ТК "Питер" на Типанова изъяли более 116 кг санкционки

Молочная и мясная продукция была сожжена.

В среду, 24 апреля, сотрудники Россельхознадзора провели рейд в торговом комплексе "Питер" на улице Типанова, 21. В ходе проверки было изъято более 116 кг запрещенной к ввозу европейской молочной и мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы обнаружили в ТК 92,24 кг молочки и 23,96 кг мясной продукции. На маркировочных этикетках были указаны предприятия из стран-членов Европейского союза.

Вся найденная санкционка была изъята сотрудниками Россельхознадзора и сожжена в соответствии с законодательством РФ.

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Видео: YouTube / Андрей Гориченский