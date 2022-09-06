В Свердловской области завели дело о покушении на убийство двух подростков

Полиция сообщила о неприязни преступника к двум несовершеннолетним жителям Красноуральска.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух подростков. Инцидент произошел на территории города Красноуральска в Свердловской области. Соответствующей информацией в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы регионального управления надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что в потерпевших стрелял мужчина. Злоумышленник действовал из личной неприязни. Несовершеннолетние были госпитализированы. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Местному жителю грозит наказание за совершение особо тяжкого преступления в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Следователи и полицейские устанавливают все обстоятельства и конкретный мотив совершенного преступления, назначен комплекс экспертиз. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, правоохранители проводят опрос жильцов микрорайона. пресс-служба СК РФ

Напомним, что конфликт произошел вечером 14 ноября вблизи одного из жилых домов по улице Маяковского. В подростков 13 и 14 лет стрелял местный житель. Преступник находился на территории частного домовладения и попал в детей, гулявших на улице.

В Кемеровской области сотрудники полиции во время задержания лихача применили огнестрельное оружие.

Фото и видео: СУ СК России по Свердловской области