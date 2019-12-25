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На Сулавеси обнаружили неизвестную ранее популяцию древних людей
Сегодня, 12:55
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На Сулавеси обнаружили неизвестную ранее популяцию древних людей

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Возраст останков составляет 7,3-7,2 тыс. лет.

Ученые нашли на Южном Сулавеси останки молодой женщины, которая умерла примерно 7,3-7,2 тыс. лет назад. После анализа ДНК выяснилось, что эта популяция древних людей ранее не была описана. Статья опубликована в журнале Nature.

В исследовании говорится, что в ее геноме насчитывается меньше генов от денисовцев, чем у современных австралийских аборигенов и папуасов. Отмечается, что женщина являлась представительницей неописанной ранее популяции охотников-собирателей. Их предки могли раньше папуасов, австралийских и тасманийских аборигенов прийти на Сулавеси.

Анализ показал, что девушка умерла в возрасте 17-18 лет. Похоронена она была на глубине порядка 190 сантиметров.

Фото: pixabay

Теги: ранее неизвестная популяция древних людей, сулавеси
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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