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Работнику бронетанкового ремонтного завода в Стрельне прищемило стволом пушки голову
Сегодня, 9:16
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Работнику бронетанкового ремонтного завода в Стрельне прищемило стволом пушки голову

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Мужчина скончался на месте происшествия.

На 61-м бронетанковом ремонтном заводе, который расположен на Заводской улице в Стрельне, произошел смертельный случай. Во время демонтада работнику предприятия прищемило голову казенной частью ствола пушки. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

Погибший, как сообщает 78.ru, — слесарь механосборочных работ. Он вероятно не соблюдал технику безопасности во время работы по демонтажу агрегатов башни, так как не должен был заниматься этим в одиночку. Кроме того, сзади пушки не было противооткатного устройства. 

Ранее Piter.TV сообщал, что виновному в ДТП на Васильевском острове водителю "Киа Рио" избрали меру пресечения.

Фото: Piter.TV

Теги: инцидент на работе, смертельное ранение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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