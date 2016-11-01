Работнику бронетанкового ремонтного завода в Стрельне прищемило стволом пушки голову

Мужчина скончался на месте происшествия.

На 61-м бронетанковом ремонтном заводе, который расположен на Заводской улице в Стрельне, произошел смертельный случай. Во время демонтада работнику предприятия прищемило голову казенной частью ствола пушки. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

Погибший, как сообщает 78.ru, — слесарь механосборочных работ. Он вероятно не соблюдал технику безопасности во время работы по демонтажу агрегатов башни, так как не должен был заниматься этим в одиночку. Кроме того, сзади пушки не было противооткатного устройства.

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Фото: Piter.TV