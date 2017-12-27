В Стокгольме около станции метро произошел взрыв

8 января в 13:07 по московскому времени в Стокгольме произошел взрыв около станции метро, сообщает РИА Новости.
В результате происшествия пострадал 60-летний мужчина. Его доставили в больницу. Известно, что он подобрал предмет около станции Ворбю стокгольмского метро в районе Худдинге. По последним данным также пострадала 45-летняя женищна, которая в этот момент проходила мимо.
Газета Aftonbladet сообщила, что объектом была ручная граната, хотя это остается неподтвержденным.
Место происшествия оцеплено. На месте взрыва работают спецслужбы. Подробности уточняются.
Фото: Twitter / News_Terror