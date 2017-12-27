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В Стокгольме около станции метро произошел взрыв
Сегодня, 14:23
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nadiputintseva
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В Стокгольме около станции метро произошел взрыв

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Есть пострадавшие.

8 января в 13:07 по московскому времени в Стокгольме произошел взрыв около станции метро, сообщает РИА Новости.

В результате происшествия пострадал 60-летний мужчина. Его доставили в больницу. Известно, что он подобрал предмет около станции Ворбю стокгольмского метро в районе Худдинге. По последним данным также пострадала 45-летняя женищна, которая в этот момент проходила мимо. 

Газета Aftonbladet сообщила, что объектом была ручная граната, хотя это остается неподтвержденным.

Место происшествия оцеплено. На месте взрыва работают спецслужбы. Подробности уточняются. 

Фото: Twitter / News_Terror

Теги: взрыв , взрыв в стокгольме , мировые новости
Категории: Мировые новости Происшествия Терроризм

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