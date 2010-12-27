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В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке-2"
Сегодня, 8:30
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lesjasap

В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке-2"

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Планы США и Польши не остановят запуск российского газопровода.

Член Совета федерации Владимир Джабаров прокомментировал слова президентов  Дональда Трампа и Анджея Дуды о "Северном потоке-2". Спикер считает, что и США, и Польша не смогут помешать планам России по строительству нового газопровода. Об этом сенатор заявил изданию RT.

Джабаров подчеркнул, что Трамп и Дуда могут лишь незначительно воспрепятствовать проекту, замедлив его реализацию. 

Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе

объясняет специалист

Политик выразил мнение, что глава Польши только повторяет слова "старшего брата" - Америки.

Напомним, что накануне состоялась личная встреча между главами США и Польши. Дональд Трамп и Анджей Дуда обсуждали "Северный поток-2". Оба сошлись во мнении, что строительство трубопровода станет угрозой для энергетической безопасности Европы.

Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро. Газопровод соединит Российское побережье с Германией через Балтийское море. Две нитки трубопровода позволят энергетикам провозить 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Функционирование объекта ожидается к концу 2019 года..

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией.

Фото: Piter.tv
 

Теги: анджей дуда, дональд трамп, северный поток-2, совет федерации
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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