Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Политики недовольны назначением Пристайко на роль главы МИДа.

Экс-депутат Верховной Рады рассказала об ошибке, допущенной Зеленским в отношениях с Москвой. Анна Герман считает, что президент Украины избрал неправильного человека на должность главы МИДа. Сейчас пост занимает Вадим Пристайко. Чиновника называют слишком "пронатовским", так как он работал с альянсом НАТО очень близко.

Герман выдвинула предположение, что на роль руководителя следовало назначить фигуру, устроившую бы и Запад, и Восток. Эксперт объясняет, что Россия откажется работать с данной кандидатурой.

Зеленского избирали, как президента, у которого мог бы быть прямой диалог с Москвой комментирует возникшее положение спикер

Среди минусов Зеленского отмечено также отсутствие четкой стратегии, а сторонники лидера государства не имеют направления, в котором они собираются вести страну.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп счел действия США на Украине бессмысленными и раздражающими Россию.

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