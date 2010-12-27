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Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией
Сегодня, 8:05
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lesjasap

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

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Политики недовольны назначением Пристайко на роль главы МИДа.

Экс-депутат Верховной Рады рассказала об ошибке, допущенной Зеленским  в отношениях с Москвой. Анна Герман считает, что президент Украины избрал неправильного человека на должность главы МИДа. Сейчас пост занимает Вадим Пристайко. Чиновника называют слишком "пронатовским", так как он работал с альянсом НАТО очень близко.

Герман выдвинула предположение, что на роль руководителя следовало назначить фигуру, устроившую бы и Запад, и Восток. Эксперт объясняет, что Россия откажется работать с данной кандидатурой.

Зеленского избирали, как президента, у которого мог бы быть прямой диалог с Москвой

комментирует возникшее положение спикер

Среди минусов Зеленского отмечено также отсутствие четкой стратегии, а сторонники лидера государства не имеют направления, в котором они собираются вести страну.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп счел действия США на Украине бессмысленными и раздражающими Россию.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: анна герман, верховная рада, владимир зеленский
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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