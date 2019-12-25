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В Совете Федерации выявлен новый случай коронавируса
Сегодня, 11:41
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matveyvn

В Совете Федерации выявлен новый случай коронавируса

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Он работает из дома, чувствует себя хорошо.

В Совете Федерации выявлен новый случай коронавируса. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на председателя комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслава Тимченко.

Он рассказал, что заболевший сенатор сейчас проходит лечение на дому и чувствует себя хорошо.

Тимченко рассказал, что сейчас три сенатора также работают из дома, при этом у них отрицательные тесты на коронавирус. У них повышена температура тела, поэтому они решили не подвергать опасности коллег.

Ранее Совфед одобрил закон об электронном документообороте для tax free.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, сенатор, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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