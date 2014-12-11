В Сосновом Бору протестируют пункт мобильной вакцинации от коронавируса

Специальный медицинский автобус проедет по двум маршрутам в Ленобласти в рамках прививочной кампании.

Центральная медико-санитарная часть №38 города Сосновый Бор Ленинградской области сообщила о старте мобильной медицины, призванной обеспечить максимальную защиту жителей города от коронавирусной инфекции. Для этого 7 мая будет осуществлен тестовый выезд специализированного автобуса медицинской профилактической помощи федерального медико-биологического агентства России - фактически, полноценного пункта вакцинации с тремя отсеками для манипуляций, системой подачи воды, электричеством и системой дезинфекции помещений и воздуха.

Автобус проследует в садоводства Соснового Бора по двум маршрутам: СНТ "Северное" и "Южное" с 10 до 13 часов и СНТ "Строитель" с 13.15 до 16 часов. Привиться смогут все, кому уже исполнилось 18 лет. Допуск оформляет один из специалистов мобильной медицины. При себе необходимо будет иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

В случае востребованности данного формата вакцинирования руководство сосновоборского здравоохранения планирует в дальнейшем расширить маршрут следования мобильного пункта.

По данным на конец апреля, Ленинградская область занимает 30 место по стране по темпам вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В общей сложности хотя бы одним компонентом вакцины привито 130 424 человека.

Фото: страница ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России в соцсети ВКонтакте