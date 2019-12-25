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В Солнечном горел недостроенный дом
Сегодня, 14:14
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В Солнечном горел недостроенный дом

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Тушить здание отправились 10 спасателей и две спецмашины.

В Курортном районе горел дом. Здание не успели достроить из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-лужбе ГУ МЧС по городу. 

Возгорание произошло сегодня, 22 октября, в 12:54 на улице Танкистов в поселке Солнечное. Огонь распространился по площади 40 "квадратов".             

Тушить здание отправились 10 спасателей и две спецмашины. В 13:41 пожар был ликвидирован.  

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: во время пожара в коммуналке на Художников пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: горел дом, мчс, солнечное
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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