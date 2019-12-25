В Солнечном горел недостроенный дом

Тушить здание отправились 10 спасателей и две спецмашины.

В Курортном районе горел дом. Здание не успели достроить из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-лужбе ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло сегодня, 22 октября, в 12:54 на улице Танкистов в поселке Солнечное. Огонь распространился по площади 40 "квадратов".

Тушить здание отправились 10 спасателей и две спецмашины. В 13:41 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: во время пожара в коммуналке на Художников пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv