В Солнечном горел недостроенный дом

В Курортном районе горел дом. Здание не успели достроить из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-лужбе ГУ МЧС по городу.
Возгорание произошло сегодня, 22 октября, в 12:54 на улице Танкистов в поселке Солнечное. Огонь распространился по площади 40 "квадратов".
Тушить здание отправились 10 спасателей и две спецмашины. В 13:41 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: во время пожара в коммуналке на Художников пострадал мужчина.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все