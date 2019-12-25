В МВД по Краснодарскому краю ведется служебная проверка.

В Сочи полицейские избили пьяного мужчину. Об этом сообщили представители пресс-службы правоохранительных органов по Краснодарскому краю. В отношении нарушителей закона ведется служебная проверка. Ранее по социальным сетям распространился ролик с инцидентом. Известно, что ситуация попала на видео очевидцев накануне. На кадрах видно, что около детской площадки представители закона бьют ногами мужчину ногами. Потерпевший при этом лежал на земле. Также местные жители заметили, что правоохранители применяли электрошокер, чтобы "отрезвить" нетрезвого гражданина.

По факту некорректного поведения сотрудников полиции назначено проведение служебной проверки, по окончании которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. пресс-служба МВД по региону

В МВД объяснили журналистам, что в настоящее время решается вопрос также и о привлечении мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте В полиции заметили, что представители закона не использовали электрошокер.

В Невском районе избили мужчину, который приехал на свидание с Наташей.

Фото: соцсети

