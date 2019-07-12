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В Сочи погибла, упав с 8 этажа отеля, полуторагодовалая девочка

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Ребенок облокотился на стеклянное ограждение балкона, стекло лопнуло, малышка упала вниз.

Накануне вечером, 11 июля, в Адлеровском районе Сочи погибла полуторагодовалая девочка, упав с 8 этажа отеля.

ЧП произошло в "Сочи парк отеле" на проспекте Континентальном. Ребенок приехал на отдых в Сочи вместе с родителями из Нижнего Новгорода. Малышка была на балконе вместе с отцом. Во время игры она облокотилась на стеклянное ограждение балкона. Стекло не выдержало веса маленького ребенка и лопнуло. 

Ребенок упал с 8 этажа. В тяжелом состоянии малышку доставили в реанимацию. Но, несмотря на все усилия медиков, спасти ребенка не удалось. От полученных травм девочка скончалась.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погиб полуторагодовалый ребенок".

Фото: ВК, sochi.com_

Видео: Instagram/ЧП Сочи 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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