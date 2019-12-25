Готовится дно, устанавливаются тревожные кнопки.

В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей. Об этом рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

По её словам, подготовка к курортному сезону в городе началась в марте и не останавливалась, несмотря на режим самоизоляции. Также к приезду гостей готовят все 190 пляжей - 82 муниципальных и 108 пляжей санаторно-курортных организаций. Они будут работать при благоприятной ситуации с распространением коронавируса и если власть отменит ограничения.

Пляжи готовы к сезону на 80-90 процентов. Приобретается новое оборудование, завершается покраска и отделка. Ведутся работы по обеспечению безопасности — готовится дно, устанавливаются тревожные кнопки, настраивается система видеосигнализации.

В этом году в санаториях уделят особое внимание соблюдению санитарных норм. Так, например, лежаки будут расставляться на расстоянии социальной дистанции.

Ранее была названа дата открытия Турции для россиян.