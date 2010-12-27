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В Соборной мечети Петербурга молодой человек избил 71-летнего старика
Сегодня, 9:08
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lesjasap
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В Соборной мечети Петербурга молодой человек избил 71-летнего старика

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Полиция задержала предполагаемого преступника. Его жертва находится в коме.

В Петроградском районе на территории мусульманского религиозного объекта подрались двое мужчин. Представители ислама не сдержали агрессии в Соборной мечети на Кронверкском проспекте. В результате потасовки одного из дебоширов пришлось госпитализировать, а второй очутился в отделении полиции. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Инцидент произошел в полдень 9 апреля. Врачи скорой помощи забрали из мечети пожилого петербуржца. Пострадавший рассказал, что на него напал неизвестный мужчина. Медики установили, что жертва получила серьезные повреждения головы: у 71-летнего пенсионера был раскроен череп. Сейчас состояние пациента оценивается как тяжелое. Он находится в коме. 

Делом занялись правоохранительные органы. Полиции удалось задержать 21-летнего подозреваемого. Злоумышленник нигде не работает, а его мотивы относительно драки пока что неизвестны.

Фото: Pixabay.com

Теги: драка , ислам , мусульмане , соборная мечеть
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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