В Смольном выделили 34 млн рублей на зарплату персонала фуд-кортов

Компенсируют деньги сотрудникам фуд-кортов, которые не работали в периоды с 1 января 2021 года по 11 февраля 2021 и с 17 июня 2021 года по 1 августа 2021 из-за коронавируса.

В Петербурге из резервного фонда правительства выделили 33,9 млн рублей на компенсацию зарплаты сотрудникам фуд-кортов и фуд-плейсов. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

В частности, средства пойдут на компенсацию зарплаты работникам фуд-кортов и фуд-плейсов, которые не работали в периоды с 1 января 2021 года по 11 февраля 2021 и с 17 июня 2021 года по 1 августа 2021 из-за коронавируса. Предоставление субсидий позволит сохранить рабочие места, отмечают в Смольном.

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