  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Смольном выделили 34 млн рублей на зарплату персонала фуд-кортов
Сегодня, 18:11
98
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Смольном выделили 34 млн рублей на зарплату персонала фуд-кортов

0 0

Компенсируют деньги сотрудникам фуд-кортов, которые не работали в периоды с 1 января 2021 года по 11 февраля 2021 и с 17 июня 2021 года по 1 августа 2021 из-за коронавируса.

В Петербурге из резервного фонда правительства выделили 33,9 млн рублей на компенсацию зарплаты сотрудникам фуд-кортов и фуд-плейсов. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе Смольного. 

В частности, средства пойдут на компенсацию зарплаты работникам фуд-кортов и фуд-плейсов, которые не работали в периоды с 1 января 2021 года по 11 февраля 2021 и с 17 июня 2021 года по 1 августа 2021 из-за коронавируса. Предоставление субсидий позволит сохранить рабочие места, отмечают в Смольном. 

Ранее мы писали, что Градсовету представили проект развития СПбГУ в Пушкинском районе. В будущем планируется построить транспортно-пересадочный узел и станцию метро.

Фото: pixabay
 

Теги: зарплата, сотрудники, субсидии, фуд корт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии