В Смольном соборе проходит богослужение в честь Дня святой Татианы

"Татьянин день" отмечается 25 января.

Сегодня утром, 25 января в Петербурге начались праздничные мероприятия. Россияне отмечают "День студента" и "Татьянин день".

В Смольном соборе, который является храмом всех учебных заведений, проходит Божественная литургия, которую возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии.

Участие в богослужении принимают студенты и курсанты учебных заведений, ректоры вузов и руководство Санкт-Петербурга.

Напомним, что название "Татьяниного дня" произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской.

Ранее мы сообщили, что СПбГУ стал первым в России по количеству президентских грантов для молодых ученых.

Фото: PiterTV