В Смольном обсуждают продление работы общественного транспорта в новогоднюю ночь на час

Напомним, что в новогоднюю ночь для общепита сняли комендантский час.

В четверг, 23 декабря, стало известно, что для аппарата вице-губернатора Бориса Пиотровского разработали предложение, согласно которому работу общественного транспорта в новогоднюю ночь могут продлить на час. Это относится и к метро, и к другому транспорту. Об этом сообщила "Фонтанка".

Инициатива появилась после изучения Общегородского плана по подготовке праздничных мероприятий. Поначалу обещали, что транспорт в Новый год ходить не будет, поскольку городские власти не планируют никаких гуляний. Но затем губернатор Александр Беглов заявил, что "транспорт будет работать в ночное время".

Напомним, что накануне губернатор внес изменения в "коронавирусное" постановление.

Фото: Piter.tv