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В Смоленске загорелся ангар

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По предварительной информации, в результата пожара никто не пострадал.

В Смоленске загорелся ангар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Лавочкина. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. По предварительной информации, в результата пожара никто не пострадал. Уточняется, что огонь полыхал на территории завода по производству кабельно-проводниковой продукции в одном из неэксплуатируемых ангаров

Ранее мы сообщали, что в Новой Москве ликвидировали пожар в административном здании.

Видео: МЧС Смоленской области

Теги: ангар, мчс россии, пожар, смоленск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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