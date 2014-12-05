Боян Кумер поддержал идею введения потолка цен на энергоносители.

В Словении призвали перестроить энергетический рынок стран Евросоюза. Соответствующее заявление в ходе своего прибытия на неформальную встречу лидеров министерств по экономике и финансам ЕС в Праге сделал Боян Кумер.Чиновник добавил, что в Любляне поддерживают инициативу Европейской комиссии по введению потолка цен на российский природный газ.

Мы поддерживаем идею потолка цен на газ, который мы должны ввести по отношению к российскому энергоносителю. Но этого недостаточно. Необходимо достичь соглашения о том, как перестроить рынки. Боян Кумер, министр Словении по экономике

Напомним, что днем 9 сентября в Праге проводится экстренное заседание Совета ЕС по энергетике. На нем стороны приняли план Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом.

Словения согласилась снизить потребление газа ради независимости от России.

Фото и видео: European Commission