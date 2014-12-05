В Словении призвали перестроить энергетический рынок стран Евросоюза. Соответствующее заявление в ходе своего прибытия на неформальную встречу лидеров министерств по экономике и финансам ЕС в Праге сделал Боян Кумер.Чиновник добавил, что в Любляне поддерживают инициативу Европейской комиссии по введению потолка цен на российский природный газ.
Мы поддерживаем идею потолка цен на газ, который мы должны ввести по отношению к российскому энергоносителю. Но этого недостаточно. Необходимо достичь соглашения о том, как перестроить рынки.
Боян Кумер, министр Словении по экономике
Напомним, что днем 9 сентября в Праге проводится экстренное заседание Совета ЕС по энергетике. На нем стороны приняли план Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом.
Словения согласилась снизить потребление газа ради независимости от России.
Фото и видео: European Commission
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