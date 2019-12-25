Власти уверяют, что данные туристов будут тщательно зашифрованы.

В Сингапуре будут отслеживать перемещения туристов. Об этом пишет Travel and Leisure.

Так с 11 августа туристы, прилетающие в Сингапур, будут обязаны носить с собой специальное устройство, которое будет отслеживать их местоположение. Минздрав страны уверяет, что в нём будет только Bluetooth и GPS для уточнения геолокации — при этом звук и видео устройство записывать не будет. Их выдадут сразу после прибытия в страну — в аэропорту.

Гаджет будут обязаны носить все путешественники старше 12 лет. Устройство нужно активировать по прибытии на место, где турист будет отбывать карантин. О нарушении туристом карантина станет известно чиновникам в правительстве.

Сингапурские власти уверяют, что данные туристов будут тщательно зашифрованы и не будут храниться.

Ранее в Абхазии заявили, что железнодорожное пассажирское сообщение с РФ возобновится 7 августа.