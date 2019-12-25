  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Сингапуре будут отслеживать перемещения туристов
Сегодня, 14:36
36
matveyvn

В Сингапуре будут отслеживать перемещения туристов

0 0

Власти уверяют, что данные туристов будут тщательно зашифрованы.

В Сингапуре будут отслеживать перемещения туристов. Об этом пишет Travel and Leisure.

Так с 11 августа туристы, прилетающие в Сингапур, будут обязаны носить с собой специальное устройство, которое будет отслеживать их местоположение. Минздрав страны уверяет, что в нём будет только Bluetooth и GPS для уточнения геолокации — при этом звук и видео устройство записывать не будет. Их выдадут сразу после прибытия в страну — в аэропорту.

Гаджет будут обязаны носить все путешественники старше 12 лет. Устройство нужно активировать по прибытии на место, где турист будет отбывать карантин. О нарушении туристом карантина станет известно чиновникам в правительстве.

Сингапурские власти уверяют, что данные туристов будут тщательно зашифрованы и не будут храниться.

Ранее в Абхазии заявили, что железнодорожное пассажирское сообщение с РФ возобновится 7 августа.

Теги: сингапур, слежка, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии