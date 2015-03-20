В Симферополе выпало более месячной нормы осадков за сутки

Затопленными оказались некоторые магазины и торговые центры.

В Симферополе 29 мая выпало более месячной нормы осадков. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на Гидрометцентр Крыма.

Сообщается, что всего за субботу выпало 48 миллиметров осадков. Последствиями непогоды местные жители делились в социальных сетях, публикуя фото и видео.

Так из-за сильного ливня большинство улиц города оказались под водой. Были затоплены транспортные средства, магазины и торговые центры. Очевидцы сообщали, что городская дренажная система не справлялась с потоками воды. Шквалистый ветер стал причиной падения деревьев и повреждения городских объектов. В результате этого пострадали несколько автомобилей городских жителей. О пострадавших людях информации не поступало.

По данным метеостанции аэропорта Симферополь, выпало за день 48 миллиметров осадков, по данным метеостанции на улице Снайперов, - 36. Месячная норма в мае в Симферополе составляет 44 миллиметров из сообщения Гидрометцентра Крыма

Предупреждение об ухудшении погодных условий горожанам было разослано метеорологами ранее. Также сообщается, что 30 мая жителям Крыма также стоит ожидать ливней и сильного ветра.

Ранее в Петрозаводске дерево упало на женщину.

Видео: ВК / Симферополь