Несколько районов Симферополя оказались под водой

Синоптики сообщают, что непогода отступит 30 мая.

Некоторые районы Симферополя затопило из-за обильных дождей. Пользователи интернета выкладывают в социальные сети видео и фото происходящего в городе в непогоду.

29 мая над Крымом прошел холодный фронт, который принес дожди с грозами. Синоптики днем ранее предупреждали местных жителей об ухудшении погодных условий. В частности, в Симферополе обещали обильные дожди с грозами, а также град и шквалистый ветер.

Симферополь, центр: ливень, мелкий град. Видимость нулевая. сообщение пользователя симферопольского Telegram-канала

Сообщается, что в результате ливня был затоплен крупный симферопольский торговый центр. Также местные жители заявляют о множестве упавших деревьев, которые перекрывают городские дороги.

По данным синоптиков, подобная погодная обстановка сохранится в Крыму до 30 мая.

Ранее мы сообщали, что МЧС третьи сутки подряд предупреждает жителей Москвы о сильном ветре и грозах.

Видео: Telegram / Крыминформ