Несколько районов Симферополя оказались под водой

Некоторые районы Симферополя затопило из-за обильных дождей. Пользователи интернета выкладывают в социальные сети видео и фото происходящего в городе в непогоду.
29 мая над Крымом прошел холодный фронт, который принес дожди с грозами. Синоптики днем ранее предупреждали местных жителей об ухудшении погодных условий. В частности, в Симферополе обещали обильные дожди с грозами, а также град и шквалистый ветер.
Симферополь, центр: ливень, мелкий град. Видимость нулевая.
сообщение пользователя симферопольского Telegram-канала
Сообщается, что в результате ливня был затоплен крупный симферопольский торговый центр. Также местные жители заявляют о множестве упавших деревьев, которые перекрывают городские дороги.
По данным синоптиков, подобная погодная обстановка сохранится в Крыму до 30 мая.
Ранее мы сообщали, что МЧС третьи сутки подряд предупреждает жителей Москвы о сильном ветре и грозах.
Видео: Telegram / Крыминформ
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