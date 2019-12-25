В Сыктывкаре загорелся ТЦ "Народный"

Из здания эвакуировано 40 человек.

В Сыктывкаре загорелся торговый центр "Народный". В региональном ГУ МЧС рассказали, что пламя распространилось по второму этаже здания на улице Малышева, дом 1 в микрорайоне Орбита. В настоящее время пламя локализовано на площади в 80 квадратных метров.

Очевидцы рассказали, что пожар начался примерно в 9:20 утра 13 марта. Посетителей ТЦ и работающий персонал удалось эвакуировать. На улицу выведено около 40 человек. Местные жители видят, что из павильона валит черный дым. Предположительно, воспламенились торговые точки, в которых продавался текстиль. Сведений о погибших или пострадавших нет.

В ликвидации пламени принимают участие 58 человек личного состава ГУ ЧС и 19 единиц спецтехники.

На Славянской улице в ночи горела бытовка.

Фото: pg11.ru