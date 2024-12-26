Ульф Кристерссон раскрыл подробности инцидента около острова Готланд.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил в социальных сетях о возможном новом повреждении подводного кабеля, расположенного в акватории Балтийского моря. В настоящее время местные власти расследуют произошедшее. ранее радиостанция иностранного государства проинформировало слушателей о том, что проблема с кабеле могла возникнуть вблизи острова Готланд. Эти данные подтвердили специалисты из Береговой охране европейского королевства. Вооруженные силы держат на контроле ситуацию с вероятной чрезвычайной ситуацией в регионе. Прокуратура ведет предварительное расследование.

Мне уже известно о возможном новом повреждении кабеля в Балтийском море. Профильные ведомства, которые расследуют произошедшее, регулярно информируют правительство. Ульф Кристерссон, премьер Швеции

Иностранный чиновник добавил, что власти страны всерьез относятся к любым повреждениям объектов инфраструктуры в Балтийском море. В том случае, если повреждение кабеля подтвердится, то этот инцидент станет не первым подобным происшествием в региональной акватории за последние месяцы. ранее страны-члены НАТО на этом фоне начали проводить операцию по дополнительному патрулированию морского и воздушного пространства.

В Швеции объяснили, почему вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит.

Фото и видео: X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской) /