Пол Йонсон оценил один из пунктов "планах победы" Зеленского.

Вопрос о членстве Украины в Североатлантическом военном альянсе на данный момент не стоит, так как региональный конфликт между Киевом и Москвой продолжается. Соответствующее заявление сделал глава шведского министерства по обороне Пол Йонсон, выступая перед журналистами во время своего прибытия на очередную встречу глав профильных ведомств Европейского союза в Брюсселе. Также мероприятие посетил премьер-минист Швеции Ульф Кристерссон.

Вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит, поскольку она находится в состоянии войны. Пол Йонсон, глава Минобороны Швеции

Напомним, что лидер киевского режима Владимир Зеленский в среду, 16 октяьря, презентовал в местном парламенте так называемый план победы. Документ включает в себя пять пунктов и три секретных дополнения. Речь идет о приглашении страны в НАТО с последующим членством в блоке, снятии западных ограничений на совершение воздушных ударов натовским дальнобойным оружием по российской территории, и размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания".

Глава Минобороны Швеции отметил растущую поддержку членства страны в НАТО.

Фото и видео: European Commission